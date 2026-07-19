Региональная авиация без больших аэропортов: Electra готовит самолёт, которому нужна полоса всего 45 метров

Компания заключила долгосрочное соглашение на поставку 250 установок TG600 для EL9 Ultra Short, который должен выйти на коммерческие маршруты после сертификации в 2030 году

Американская компания Electra выбрала Safran Helicopter Engines поставщиком турбогенераторов для гибридно-электрического самолёта EL9 Ultra Short. Соглашение рассчитано на весь срок программы и включает первоначальный заказ на 250 установок TG600.

Турбогенератор Safran TG600 будет вырабатывать 600 кВт электроэнергии для гибридной силовой установки EL9. В его основе используется технология вертолётного двигателя Arrano, который обеспечивает повышение топливной эффективности на 18% по сравнению с предыдущим поколением двигателей. В состав системы также входят 2 электрогенератора GENeUS разработки Safran Electrical & Power. Safran уже провела первые стендовые испытания готового к полёту турбогенератора на предприятии в Бордо, Франция. Компания планирует использовать этот экземпляр во время первых лётных испытаний EL9.

Electra рассчитывает начать первые тестовые полёты в конце 2027 или начале 2028 года, а коммерческую эксплуатацию — в 2030 году после получения сертификата Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Фото: Electra

Главная особенность EL9 — технология короткого взлёта и посадки с использованием гибридной электрической тяги и системы обдува крыла (blown-lift). По данным Electra, самолёту потребуется около 45 метров взлётно-посадочной поверхности, что позволит использовать небольшие аэродромы и площадки, недоступные для обычных региональных самолётов.

Компания продвигает концепцию "Direct Aviation" — прямых региональных перевозок без необходимости использовать крупные аэропортовые узлы. Electra считает, что такой подход позволит соединять города и районы, где сейчас отсутствует удобное коммерческое авиасообщение. Ранее программа получила поддержку со стороны ведущего поставщика услуг промышленной авиации в США, Bristow Group, который заключил соглашение с предоплатой для закрепления первого производственного места после сертификации самолёта.