TSMC получила в 4 раза больше заказов на 2-нм чипы, чем на предыдущем этапе перехода к 3 нм

Новый техпроцесс N2 с транзисторами GAAFET уже заинтересовал крупных клиентов и должен стать одной из ключевых производственных платформ компании

TSMC сообщила, что количество подготовленных проектов для нового 2-нм техпроцесса N2 в 4 раза превышает показатель предыдущего флагманского процесса 3 нм на аналогичной стадии развития. Речь об этапе, когда готовый проект микросхемы передаётся производителю для изготовления тестовых образцов перед массовым выпуском.

Высокий интерес связан с переходом TSMC на новую архитектуру транзисторов GAAFET (Gate-All-Around), которая заменяет использовавшуюся ранее технологию FinFET. По данным компании, N2 обеспечивает до 15% более высокую производительность при том же энергопотреблении, что и предыдущий процесс N3E, либо позволяет снизить энергопотребление до 30% при сохранении уровня производительности. Плотность транзисторов также увеличивается примерно на 15%.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Массовое производство N2 началось в 4 квартале 2025 года, однако пока новый процесс обеспечивает около 3% квартальной выручки TSMC. Основной доход компании по-прежнему формируют более зрелые семейства технологий 5 нм и 3 нм, которые обеспечивают примерно 33% и 30% выручки соответственно.

Среди клиентов, связанных с N2, называются AMD, которая планирует использовать этот техпроцесс для серверных процессоров EPYC Venice, и Apple, которая, как ожидается, будет выпускать на нём мобильный процессор A20 Pro для серии iPhone 18 Pro.

Большое количество предварительных проектов указывает на более быстрый переход заказчиков на 2 нм по сравнению с предыдущими поколениями.

Новые передовые техпроцессы требуют более сложного производства и более дорогих кремниевых пластин, поэтому они имеют более высокую стоимость для клиентов. При росте объёмов выпуска N2 может стать одним из важных источников дохода TSMC в ближайшие годы.