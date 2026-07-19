Nvidia представила модули Jetson T3000 и T2000: мощный ИИ перенесли прямо в роботов. Продажи начнутся в 2027 году

Nvidia представила вычислительные модули Jetson T3000 и Jetson T2000 на архитектуре Blackwell, предназначенные для роботов, автономного транспорта, промышленного оборудования и других систем с локальным искусственным интеллектом (edge AI).

В отличие от облачных сервисов, новые модули позволяют обрабатывать данные с датчиков и принимать решения непосредственно на устройстве. Продажи должны начаться в 1 квартале 2027 года.

Старшая модель Jetson T3000 получила графический процессор Blackwell, 8 вычислительных ядер Arm Neoverse, 32 ГБ памяти LPDDR5X, пропускную способность памяти 273 ГБ/с, интерфейс 25 Gigabit Ethernet и производительность до 865 FP4 терафлопс. По данным Nvidia, модуль занимает примерно в 2 раза меньше места и потребляет меньше энергии, чем Jetson T5000, сохраняя сопоставимую производительность в задачах ИИ, включая большие языковые модели, модели компьютерного зрения и системы управления роботами.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для промышленных применений компания также готовит версию IGX-T3000 с дополнительными функциями безопасности для роботов, работающих рядом с людьми. Более компактный Jetson T2000 оснащён 16 ГБ памяти и обеспечивает до 400 FP4 терафлопс. Он рассчитан на автономных мобильных роботов, роботизированные манипуляторы, интеллектуальные камеры, системы логистики и производственные комплексы.

Одновременно Nvidia представила набор инструментов Jetson Agent Skills для оптимизации памяти, настройки систем и развёртывания ИИ-моделей. По данным компании, использование этих инструментов позволило в отдельных проектах сократить потребление памяти до 15 ГБ, а транспортная компания NoTraffic сообщила о снижении требований к памяти примерно на 30%. Эти показатели приведены Nvidia и её партнёрами и не проходили независимую проверку.