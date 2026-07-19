Акции TSMC упали после рекордной выручки: инвесторы потребовали доказательств окупаемости ИИ-бума

Крупнейший производитель чипов сообщил о росте доходов на 36%, но повышение прогноза капитальных затрат до $60–64 млрд вызвало распродажу акций

TSMC сообщила о рекордной выручке за 2 квартал 2026 года — более $40 млрд, что на 36% превышает показатель годом ранее. Чистая прибыль компании выросла на 77%. Несмотря на сильные финансовые результаты, акции производителя снизились на 4%.

Причиной падения стала не отчётность, а рост расходов на развитие производства. TSMC повысила прогноз капитальных затрат (инвестиции в оборудование и инфраструктуру) на 2026 год до $60–64 млрд против предыдущей оценки $52–56 млрд.

Рынок отреагировал снижением не только акций TSMC: индекс Nasdaq 100 упал на 1,4%, а индекс полупроводникового сектора потерял около 19% от максимальных значений. Инвесторы стали осторожнее относиться к дальнейшим вложениям в инфраструктуру искусственного интеллекта без подтверждения ожидаемой отдачи.

Фото: 4300streetcar

TSMC считается одним из главных индикаторов состояния рынка ИИ, поскольку компания производит чипы для Nvidia, Apple и других ключевых участников технологического сектора. Рекордная прибыль компании на фоне падения акций показала, что рынку теперь недостаточно только роста доходов — инвесторы ждут подтверждения, что масштабные расходы на ИИ приведут к сопоставимому росту прибыли.