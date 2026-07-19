DARPA впервые испытала ИИ-пилота на модернизированном серийном F-16

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) и ВВС США сообщили об успешном испытании искусственного интеллекта, управлявшего модернизированным истребителем F-16.

Это первый случай применения системы автономного управления на переоборудованном самолёте предыдущего поколения.

В испытании использовался комплект Viper Experimentation and Next-generation Operations Model (VENOM), который позволил установить ИИ-систему управления на F-16 без переписывания базового программного обеспечения самолёта. VENOM способен управлять полётом, а также контролировать датчики и другие бортовые системы.

Фото: DARPA

Во время тестового полёта взлёт выполнял человек, после чего управление передавалось искусственному интеллекту. Пилот оставался в кабине, контролировал работу системы и мог вмешаться при необходимости. Такой подход получил название human-on-the-loop: человек наблюдает за действиями ИИ и сохраняет возможность вмешательства, но не обязан подтверждать каждое решение, как в схеме human-in-the-loop.

По словам DARPA, использование серийного F-16 вместо специально созданного экспериментального самолёта упрощает дальнейшее масштабирование технологии. Несколько модернизированных истребителей могут использоваться одновременно для проверки разных ИИ-агентов, тактик и взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными самолётами.

Испытания VENOM также связаны с программой DARPA Artificial Intelligence Reinforcements (AIR). В перспективе такие системы должны позволить пилотам управлять группами беспилотных аппаратов.