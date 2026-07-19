Впервые в Казахстане: робособака нашла нарушителей закона в толпе
Алиментщика и госдолжников распознали по лицу
Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Казахстан сообщил о первом в стране случае использования робособаки для охраны общественного порядка во время массового мероприятия. 17–18 июля в Карагандинской области прошли торжества в честь Дня металлурга, собравшие свыше 115 тысяч человек.
В ходе мероприятий для охраны порядка использовали робособаку с искусственным интеллектом. В пресс-службе МВД Казахстана отмечают, что служебные робособаки интегрированы с информационными базами полиции, поэтому в режиме реального времени робот способен распознавать тех, кто находится в поле зрения полиции.
В результате с помощью робособаки были выявлены четыре нарушителя: гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, двое государственных должников, а также ранее судимый мужчина, который нарушил запрет покидать своё жилище, установленный судом. В отношении всех нарушителей сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры, сообщает портал МВД Казахстана.
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