Asus выпустила игровой ноутбук ROG Strix G18 с RTX 5080 и Mini LED-экраном на 240 Гц

Новая модель сохраняет 24-ядерный Intel Core Ultra 9 290HX Plus от флагманского Strix Scar 18, но получила более доступную конфигурацию без топовой RTX 5090

Asus начала международные продажи игрового ноутбука ROG Strix G18 2026 года — более доступной версии флагманской модели ROG Strix Scar 18. Новинка получила тот же 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, но вместо максимальной версии с Nvidia GeForce RTX 5090 оснащается видеокартой RTX 5080 Laptop GPU.

Старшая конфигурация ROG Strix G18 оснащена 18-дюймовым Mini LED-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Экран получил более 2000 зон локальной подсветки, пиковую яркость до 1200 нит и полный охват цветового пространства DCI-P3. По сравнению со Strix Scar 18 разрешение ниже, но оно лучше соответствует возможностям RTX 5080, позволяя видеокарте обеспечивать высокую частоту кадров в современных играх.

Фото: Asus

Более доступные версии ноутбука с видеокартами от RTX 5060 до RTX 5070 Ti используют 18-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560×1600 и частотой 300 Гц. Такие модели уступают Mini LED-версии по глубине чёрного цвета и качеству HDR, но более высокая частота обновления может быть преимуществом для игр.

Asus сохранила мощную систему охлаждения: ROG Strix G18 получил 3 вентилятора, испарительную камеру по всей длине корпуса, жидкий металл вместо стандартной термопасты и полноразмерный радиатор. Пользователь может самостоятельно обновить память и накопители через нижнюю крышку без инструментов: ноутбук поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и 2 SSD.