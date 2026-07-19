Meta * запатентовала ИИ, который будет постоянно анализировать голос и окружение для оценки эмоций

Meta* получила патент на систему искусственного интеллекта, которая может постоянно анализировать голос пользователя и окружающие звуки для оценки его эмоционального состояния. Документ описывает технологию, объединяющую аудиоданные с контекстной информацией — временем суток, местоположением, действиями пользователя и цифровой активностью.

Согласно патенту, система может записывать «слышимые коммуникации пользователя, преобразовывать речь в текст и с помощью модели машинного обучения анализировать вербальные и невербальные признаки, включая интонацию, смех и звук дыхания». ИИ затем должен определять эмоциональные показатели и отслеживать изменения состояния человека.

Предполагаемое применение технологии связано, прежде всего, с фитнесом: Meta* описывает систему как помощника, который сможет адаптировать тренировки под эмоциональное состояние пользователя и давать более точные рекомендации по выполнению упражнений. Патент также рассматривает объединение аудиоданных с другими сведениями, например временем приёма лекарств, чтобы выявлять эмоциональные тенденции.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

При этом технология вызывает вопросы о приватности, поскольку в отличие от обычных фитнес-трекеров, которые собирают данные о физической активности, такая система анализирует окружающую пользователя среду и разговоры. Meta* отмечает, что получение патента не означает обязательный запуск продукта: компании часто патентуют идеи, которые могут никогда не быть реализованы.

Похожие попытки уже предпринимались в индустрии. В 2020 году Amazon выпустила фитнес-браслет Halo Band со встроенным микрофоном и функцией анализа тона голоса. После критики со стороны пользователей компания убрала микрофоны из следующей версии устройства, а в 2023 году полностью закрыла линейку Halo.