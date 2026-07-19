Твердотельные батареи проработали год под землей при температурах до 85°C и уровне влажности 95%

В Пекине была подтверждена работоспособность стационарной твердотельной аккумуляторной системы после года эксплуатации под землей в теплоснабжающей сети, где она прошла зимний цикл при температурах до 85°C и уровне влажности 95%.

Это наглядный пример эксплуатации подобных батарей в полевых условиях, однако они не соответствуют требованиям к автомобильным батареям, поскольку для электромобилей приоритет отдается другим факторам, включая плотность энергии, эффективность по весу, возможность быстрой зарядки, себестоимость производства и долговечность.

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В отличие от лабораторных испытаний, аккумуляторная система работала в рамках действующей сети отопления на протяжении всего зимнего сезона. По данным Пекинской энергетической группы, она сохраняла стабильную работу при постоянных температурах от 40°C до 85°C и уровнях влажности от 90% до 95%.

Проект был сосредоточен на изучении устойчивости к воздействию окружающей среды в сложных промышленных условиях. Однако в представленных компанией данных отсутствуют подробности о химическом составе батарей, их энергетической емкости, данных о деградации или показателях срока службы.