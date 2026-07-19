Маврикий стал 70-й страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»

За 6 лет к инициативе мирного освоения космоса присоединились уже 70 государств, включая 11 новых участников в 2026 году

17 июля Маврикий официально присоединился к «Соглашениям Артемиды», став 70-й страной-участницей международной инициативы NASA.

Документ подписал представитель Министерства высшего образования, науки и исследований Маврикия Навиндсинг Джугмохунсинг (Navindsing Jugmohunsing). В мероприятии участвовали представители Государственного департамента США, а заместитель администратора NASA Мэтт Андерсон (Matt Anderson) выступил по видеосвязи.

По словам Джугмохунсинга, присоединение к соглашениям открывает для страны новый этап развития космической деятельности. Он отметил, что Маврикий намерен использовать космические технологии для защиты океанов и береговой линии, а также участвовать в формировании международных принципов управления космической деятельностью.

Источник: NASA

Маврикий подписал «Соглашениям Артемиды» всего через день после Сербии и стал уже 11-й страной, присоединившейся к инициативе с начала 2026 года. С момента запуска соглашений в 2020 году число участников выросло с 8 государств, включая США, до 70.

«Соглашениям Артемиды» определяют принципы ответственного освоения космоса, включая предотвращение конфликтов при космической деятельности, использование космических ресурсов и обмен научными данными. NASA рассматривает соглашения как основу для международного сотрудничества в программе Artemis, которая предусматривает долговременное освоение Луны и создание лунной базы.