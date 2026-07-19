128 ГБ/с для накопителей: Silicon Motion готовит накопители с PCIe 7.0

Silicon Motion начала разработку контроллера SSD с поддержкой PCIe 7.0 для корпоративных систем. По словам главы направления корпоративных накопителей компании Алекса Чоу, базовая архитектура нового контроллера Gen7 уже определена, а первые образцы планируются во второй половине 2027 года.

Однако до выхода PCIe 7.0 компании предстоит завершить разработку предыдущего поколения.

Контроллер для SSD с PCIe 6.0 уже находится на стадии эмуляции на FPGA-платформе (программируемой микросхеме для проверки архитектуры), а первые кремниевые образцы ожидаются во второй половине 2026 года. Современные контроллеры SSD требуют совместной разработки не только интерфейса, но и прошивки, механизмов коррекции ошибок, шифрования, виртуализации, управления износом памяти и контроля задержек.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Спецификация PCIe 7.0 была утверждена организацией PCI-SIG 11 июня 2025 года. Новый стандарт удваивает скорость передачи данных относительно PCIe 6.0 — до 128 ГБ/с на линию и сохраняет использование PAM4 и режима FLIT. Для подключения x16 заявлена пропускная способность до 512 ГБ/с в обоих направлениях, а для распространённого в SSD подключения x4 теоретический предел составляет около 64 ГБ/с в одну сторону. Реальная скорость накопителей будет зависеть не только от интерфейса, но и от контроллера, NAND-памяти, количества каналов, энергопотребления и охлаждения.

Одним из главных направлений применения новых SSD Silicon Motion считает системы искусственного интеллекта. Компания связывает разработку с инициативой Nvidia Storage Next, которая направлена на сокращение задержек между хранилищем данных и графическими процессорами. Для ИИ-нагрузок важна не только максимальная последовательная скорость, но и стабильная работа при одновременных обращениях множества GPU, виртуальных машин и пользователей.

Silicon Motion рассчитывает на рост производительности в задачах с большими объёмами параллельных операций и оценивает достижимым ориентиром десятки миллионов IOPS (операций ввода-вывода в секунду). Ранее обсуждавшиеся показатели 100–200 млн IOPS компания считает нереалистичными в ближайшей перспективе, значение около 50 млн IOPS выглядит более достижимым. Также производитель планирует улучшить алгоритмы коррекции ошибок LDPC для будущих поколений NAND-памяти.