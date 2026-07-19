Пентагон вложил $7,1 млн на защитное стекло для спутников

Пентагон выделил $7,1 млн компании Martin Materials Solutions для расширения производства специального защитного стекла для солнечных батарей спутников. Финансирование предоставлено в рамках Закона об оборонном производстве США (Defense Production Act) и направлено на увеличение внутренних производственных мощностей.

Martin Materials Solutions относится к ограниченному числу американских производителей, работающих с космическим стеклом для фотоэлектрических элементов спутников, поэтому Пентагон рассматривает этот материал как важное звено в цепочке поставок космической отрасли.

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Защитное стекло для спутниковых солнечных панелей представляет собой тонкие радиационно-стойкие пластины, которые устанавливаются поверх фотоэлектрических элементов. Они защищают солнечные элементы от космической радиации и микрометеоритов, блокируют вредные диапазоны излучения и помогают сохранять работоспособность батарей в течение длительной эксплуатации на орбите.

Martin Materials Solutions — частная компания, специализирующаяся на производстве тонкого стекла для космических солнечных элементов. Кроме того, она выпускает материалы для терморегулирующих зеркал спутников, которые отражают тепло и помогают защищать электронные системы аппаратов от перегрева.