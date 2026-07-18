NASA отменило лунную миссию стоимостью $73 млн: посадку на обратной стороне Луны перенесли на 2030-е годы

Агентство прекратило контракт с Draper по программе CLPS после многолетних задержек и переработки посадочного модуля

NASA и американская компания Draper по взаимному согласию расторгли контракт на лунную миссию CP-12 в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Причиной стали затянувшаяся переработка посадочного аппарата и срыв графика: вместо первоначально запланированного запуска в 2025 году посадка могла состояться только в 2030–2031 годах.

Контракт стоимостью $73 млн был заключён в 2022 году. К моменту его прекращения NASA выплатило Draper $43 млн за выполненные этапы работ. Посадочный модуль для миссии разрабатывала американская дочерняя компания японской ispace — ispace-U.S., которая после прекращения контракта NASA автоматически лишилась и своего субподряда от Draper.

Изначально запуск планировался на 2025 год, однако сроки неоднократно переносились.

В 2023 году конструкцию аппарата пришлось переработать под требования научной аппаратуры NASA, затем в 2025 году разработчики сменили двигатель, а позже объявили ещё об одной замене силовой установки и переходе на единую платформу Ultra, которая должна использоваться как японским, так и американским подразделениями ispace. После этих изменений срок готовности посадочного аппарата для миссии CP-12 сдвинулся до 2030 года.

Источник: ispace U.S.

Миссия должна была доставить на обратную сторону Луны 3 научных комплекса. Farside Seismic Suite (FSS) предназначен для регистрации «лунотрясений» в бассейне Шрёдингера, Lunar Interior Temperature and Materials Suite — для измерения теплового потока и электропроводности под поверхностью, а Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Lite (LuSEE-Lite) — для исследования электрических и магнитных полей на поверхности Луны.

Несмотря на отмену миссии, NASA заявило, что не отказывается от научной программы CP-12. Агентство намерено отправить уже созданные приборы в составе будущих посадочных миссий CLPS, связанных с лунными программами Moon Base и Artemis. Однако часть недавно заказанных коммерческих посадочных аппаратов рассчитана на работу на видимой стороне Луны, поэтому включить в свою программу, например, сейсмический комплекс FSS они не смогут.

Это уже не первый случай отмены миссии в программе CLPS до запуска. В 2019 году NASA прекратило проект с компанией Orbit Beyond, а после банкротства Masten Space Systems в 2022 году был закрыт ещё один контракт на коммерческую лунную посадку.