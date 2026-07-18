Впервые в истории: рабочие Hyundai вышли на забастовку из-за человекоподобных роботов
Сотрудники Hyundai требуют ограничить внедрение гуманоидных роботов
Автомобильный завод Hyundai в Южной Корее впервые столкнулся с забастовкой, одной из главных причин которой стало возможное использование человекоподобных роботов на производственных линиях. Это первый подобный случай в мировой автомобильной промышленности.
Поводом для конфликта стала презентация гуманоидного робота Atlas, которого Hyundai показала в январе. Робот ростом около 1,9 метра способен свободно передвигаться, а его суставы вращаются на 360 градусов. После демонстрации профсоюз заявил, что Atlas не должен работать на заводе без предварительного согласия сотрудников.
Забастовка проходит на предприятиях Hyundai в городе Ульсан. Помимо требований о повышении зарплат, представители работников добиваются гарантий, касающихся внедрения искусственного интеллекта и новых технологий автоматизации, которые могут привести к сокращению рабочих мест.
Хотя сроки появления Atlas на южнокорейских заводах пока не объявлены, профсоюз настаивает, что договариваться о правилах использования подобных машин необходимо заранее.
Ранее сообщалось, что Hyundai Motor Group собирается массово внедрить человекоподобных роботов Boston Dynamics Atlas на своих заводах. Компания планирует развернуть до 25 тысяч гуманоидных роботов на предприятиях Hyundai и Kia
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