Впервые в истории: рабочие Hyundai вышли на забастовку из-за человекоподобных роботов

Автомобильный завод Hyundai в Южной Корее впервые столкнулся с забастовкой, одной из главных причин которой стало возможное использование человекоподобных роботов на производственных линиях. Это первый подобный случай в мировой автомобильной промышленности.

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Поводом для конфликта стала презентация гуманоидного робота Atlas, которого Hyundai показала в январе. Робот ростом около 1,9 метра способен свободно передвигаться, а его суставы вращаются на 360 градусов. После демонстрации профсоюз заявил, что Atlas не должен работать на заводе без предварительного согласия сотрудников.

Забастовка проходит на предприятиях Hyundai в городе Ульсан. Помимо требований о повышении зарплат, представители работников добиваются гарантий, касающихся внедрения искусственного интеллекта и новых технологий автоматизации, которые могут привести к сокращению рабочих мест.

Хотя сроки появления Atlas на южнокорейских заводах пока не объявлены, профсоюз настаивает, что договариваться о правилах использования подобных машин необходимо заранее.