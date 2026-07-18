В этот мини-ПК размерами 145 х 165 мм можно установить семь накопителей объёмом до 132 ТБ. Beelink выпустила ME Pro 370

Это и мини-ПК, и NAS

Компания Компания Beelink выпустила ME Pro 370, который одновременно является и мини-ПК, и NAS. В основе тут весьма производительный процессор Ryzen AI 9 HX 370, который обычному NAS не требуется.

Но при этом обычному мини-ПК не нужна возможность установки трёх SSD формата M.2 и ещё дополнительно двух либо четырёх (в зависимости от модификации) накопителей SATA.

Фото Beelink через Videocardz

Старшую версию в итоге можно превратить в хранилище объёмом до 132 ТБ, хотя этот пример приводит сама Beelink, а так есть и более объёмные накопители, нежели в примере.

Фото Beelink через Videocardz

Для ОЗУ есть два слота. Сама Beelink предлагает в том числе версии с 32 ГБ памяти. Из остального можно отметить порты USB4, RJ45 2.5GbE, RJ45 10GbE, Wi-Fi 6E и габариты 145 х 165 либо 112 х 121 мм в зависимости от версии.