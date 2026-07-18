Производители ПК спешат закупать память у китайской CXMT. Но квоты в основном получили только крупные игроки
CXMT вскоре почти догонит Micron
Китайская компания CXMT, похоже, заметно всколыхнёт рынок памяти в период кризиса. Как сообщает DigiTimes, rрупные производители ПК начинают массово заключать сделки с CXMT на поставку оперативной памяти, так как возможности Hynix, Samsung и Micron исчерпаны.
В свою очередь, производственные мощности CXMT уже забронированы до конца 2027 года, что оставляет мало возможностей для новых клиентов.
На текущий момент в целом только крупные производители ПК вроде Dell, HP и Apple смогли получить квоты, в то время как более мелкие бренды их практически не получили.
Важно отметить, что, согласно планам самой CXMT, её производственные мощности уже к концу текущего года достигнут примерно 350 000 пластин в месяц, что лишь немногим меньше, чем у Micron с её 375 000 пластин. Не исключено, что в 2027 году CXMT даже сможет обойти кого-то из основной тройки производителей памяти, так как китайский гигант строит чистые комнаты примерно вдвое быстрее.
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