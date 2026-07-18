Производители ПК спешат закупать память у китайской CXMT. Но квоты в основном получили только крупные игроки

Китайская компания CXMT, похоже, заметно всколыхнёт рынок памяти в период кризиса. Как сообщает DigiTimes, rрупные производители ПК начинают массово заключать сделки с CXMT на поставку оперативной памяти, так как возможности Hynix, Samsung и Micron исчерпаны.

В свою очередь, производственные мощности CXMT уже забронированы до конца 2027 года, что оставляет мало возможностей для новых клиентов.

Фото CXMT

На текущий момент в целом только крупные производители ПК вроде Dell, HP и Apple смогли получить квоты, в то время как более мелкие бренды их практически не получили.