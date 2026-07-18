«У меня чуть не случился сердечный приступ», «Моя душа покинула тело». Клиенты Amazon Web Services получили счета на сумму до 1,5 триллиона долларов после глобального сбоя

Пользователи Amazon Web Services получили пугающие ежемесячные счета на сумму до 1,5 триллиона долларов за подписки, которые обычно стоят меньше чашки кофе, из-за компьютерного сбоя.

«У меня чуть не случился сердечный приступ, когда я получил электронное письмо от Amazon Web Services с уведомлением о выставленном счете за приложение для аудита школьных территорий, которое обычно обходится нашей благотворительной организации менее чем в фунт стерлингов в месяц», — рассказал Guardian Дэн Харви, руководитель отдела маркетинга компании Learning Through Landscapes из Хэмпшира. Новая подписка предлагалась за 7,8 млрд долларов (5,8 млрд фунтов стерлингов), хотя месяцем ранее она стоила 43 цента.

«Мне пришлось изрядно покопаться вместе с нашей службой технической поддержки, пока я был в состоянии паники, пытаясь выяснить, что происходит с нашим аккаунтом», — сказал он.

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Другой пользователь, Бхарат, опубликовал скриншот своего счета, спокойно сообщающий о том, что его потребление увеличилось на 745 728 201 771% по сравнению с предыдущим месяцем: «Я только что увидел 1,5 триллиона долларов в своем счете за AWS, при этом моя душа покинула тело».

Сачин, студент из Дели, обычно платит 1,28 доллара в месяц, но ему выставили счет на 10,9 миллиарда долларов. «Не могли бы вы провести расследование?» — попросил он службу поддержки AWS.

Андреа Зувич, владелица веб-сайта The Seventeenth Century Lady, рассказала об «ужасных получасах крайнего стресса», которые она пережила после того, как ей сообщили, что ее подписка была оценена в 245 миллиардов долларов — почти столько же, сколько состояние Безоса, по данным Forbes.

«Обычно наши счета составляют около 15 долларов в месяц, — сказала она. — Можете себе представить, как мы были удивлены… Если говорить серьезно, это могло очень сильно встревожить некоторых людей и даже вызвать проблемы со здоровьем».

«Я в ужасе, — сказал другой клиент, узнав, что, по всей видимости, он должен компании из Сиэтла 256 миллиардов долларов. — Как это могло произойти?»

После полутора часов расследования была обнаружена «проблема с ценообразованием за единицу товара в подсистеме расчета расчетных счетов», и система расчета счетов была отключена.