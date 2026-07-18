Пока что они бьют только друг друга: боевые гуманоидные роботы T800 сразились в октагоне, одному буквально снесли голову

В Шэньчжэне прошел турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), который организаторы называют первым в мире соревнованием по боям полноразмерных гуманоидных роботов в свободном стиле. В состязании приняли участие 32 команды из разных стран, использовавшие одинаковую платформу — робота EngineAI T800.

Кадр из видео

Одним из самых зрелищных эпизодов стал точный удар ногой в прыжке в голову. Не менее впечатляющим оказался другой поединок, в котором голова робота безжизненно повисла после мощного удара, но он продолжил бой благодаря датчикам и вычислительным системам, расположенным в корпусе.

EngineAI T800 имеет рост 1,73 м и способен выполнять апперкоты, удары с разворота, быстро подниматься после падений и удерживать равновесие даже после сильных столкновений. Разработчики утверждают, что соревнования помогают совершенствовать алгоритмы управления, координацию датчиков, баланс конструкции и скорость принятия решений.

Организаторы отмечают, что победителей определяют не только по силе ударов. Судьи оценивают точность атак, устойчивость, способность уклоняться от ударов и общую живучесть робота.