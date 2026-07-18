Натрий-ионные, твердотельные, перовскитные батареи и топливные элементы не будут облагаться налогами в Китае до конца 2028 года
Другие типы аккумуляторов получат поэтапные налоги
Министерство финансов КНР, Главное таможенное управление и Государственная налоговая администрация Китая объявили о корректировке политики взимания потребительского налога на некоторые виды аккумуляторной продукции, которая будет внедряться поэтапно, начиная с 1 сентября 2026 года.
Начиная с 1 сентября 2026 года, будет взиматься потребительский налог в размере 2% на безртутные первичные батареи, никель-металлгидридные батареи, литиевые первичные батареи, литий-ионные батареи и ванадиевые проточные батареи; начиная с 1 сентября 2027 года будет взиматься потребительский налог в размере 4%.
С 1 апреля 2027 года будет взиматься потребительский налог в размере 2% на фотоэлектрические элементы, также известные как «солнечные панели»; с 1 апреля 2028 года будет взиматься потребительский налог в размере 4%.
При этом с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года натрий-ионные батареи, твердотельные батареи, топливные элементы, перовскитные батареи, тандемные батареи и батареи на основе арсенида галлия в фотоэлектрических элементах будут освобождены от налога на потребление. Батарейные изделия, на которые распространяются налоговые льготы и освобождения от налога, должны соответствовать национальным стандартам для данного вида продукции.
Комментарии