Натрий-ионные, твердотельные, перовскитные батареи и топливные элементы не будут облагаться налогами в Китае до конца 2028 года

Министерство финансов КНР, Главное таможенное управление и Государственная налоговая администрация Китая объявили о корректировке политики взимания потребительского налога на некоторые виды аккумуляторной продукции, которая будет внедряться поэтапно, начиная с 1 сентября 2026 года.

Начиная с 1 сентября 2026 года, будет взиматься потребительский налог в размере 2% на безртутные первичные батареи, никель-металлгидридные батареи, литиевые первичные батареи, литий-ионные батареи и ванадиевые проточные батареи; начиная с 1 сентября 2027 года будет взиматься потребительский налог в размере 4%.

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С 1 апреля 2027 года будет взиматься потребительский налог в размере 2% на фотоэлектрические элементы, также известные как «солнечные панели»; с 1 апреля 2028 года будет взиматься потребительский налог в размере 4%.