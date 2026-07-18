15 000 долларов за килограмм. Новая орбитальная ракета Vikram-1 получила заявки на запуск более 400 спутников

Индийский аэрокосмический стартап Skyroot Aerospace выполнил первый испытательный запуск ракеты-носителя Vikram-1 в рамках миссии Aagaman. Старт состоялся с космического центра имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте. Это первая орбитальная ракета в истории Индии, разработанная и построенная полностью частной компанией.

Ракета названа в честь Викрама Сарабхаи — основателя индийской космической программы. Высота Vikram-1 составляет около 22 метров. Она оснащена четырьмя ступенями: первые три используют твердотопливные двигатели индийской разработки, а последняя получила жидкостный двигатель, изготовленный с применением 3D-печати и предназначенный для точного вывода полезной нагрузки на орбиту.

Фото Skyroot/mydrivers

Корпус ракеты выполнен из композитных материалов на основе углеродного волокна, а более 90% всех компонентов произведены в Индии. Vikram-1 способна выводить до 350 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту высотой около 450 км, включая солнечно-синхронные орбиты.

Испытательный полет должен подтвердить работоспособность двигателей, систем навигации, телеметрии, связи и механизма отделения полезной нагрузки. В качестве демонстрационного груза ракета несет несколько технологических модулей, а также миниатюрную золотую скульптуру, посвященную индийским ученым.