Иран заявил о полном уничтожении главного центра ИИ США в Бахрейне
Комментария США пока что не было
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о проведении очередной операции против объектов, связанных с американскими силами на Ближнем Востоке.
В заявлении КСИР утверждается, что в результате атаки был полностью уничтожен главный центр искусственного интеллекта в Бахрейне, который, по версии иранских военных, использовался для поддержки операций по наведению ударов.
Иранская сторона заявила, что атака стала ответом на действия США, которые Тегеран назвал военными преступлениями. Также КСИР пригрозил продолжить удары по американским промышленным и технологическим объектам в странах региона, где размещены военные базы США.
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