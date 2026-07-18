Иран заявил о полном уничтожении главного центра ИИ США в Бахрейне

Комментария США пока что не было

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о проведении очередной операции против объектов, связанных с американскими силами на Ближнем Востоке.

В заявлении КСИР утверждается, что в результате атаки был полностью уничтожен главный центр искусственного интеллекта в Бахрейне, который, по версии иранских военных, использовался для поддержки операций по наведению ударов.

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