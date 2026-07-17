«Как и обещал». Илон Маск сделал X Premium+ бесплатным для подписчиков SuperGrok Heavy
Пользователи самого дорогого тарифа Grok получили премиальную подписку X без дополнительной платы
Илон Маск объявил о новой привилегии для пользователей подписки SuperGrok Heavy. Как и было обещано ранее, владельцы этого тарифа теперь автоматически получают подписку X Premium+ без каких-либо дополнительных платежей.
Для активации достаточно привязать свой аккаунт X в приложении Grok — после этого доступ к Premium+ открывается сразу. Таким образом, пользователи получают не только расширенные возможности ИИ-сервиса Grok, но и все преимущества премиальной подписки социальной сети X.
X Premium+ (ранее Twitter Blue) — это максимальный уровень подписки, который полностью убирает рекламу из ленты и дает наибольший приоритет для ответов и публикаций. Включает синюю галочку верификации, инструменты аналитики, монетизацию и неограниченный доступ к продвинутому ИИ Grok.
SuperGrok Heavy — это топовый премиальный тарифный план для доступа к ИИ от Илона Маска. Данная подписка разработана специально для профессионалов, разработчиков и активных пользователей, которым требуются максимальные вычислительные мощности без ограничений.
Первые три месяца SuperGrok Heavy стоят по 100 долларов, затем цена вырастает до 300 долларов.
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