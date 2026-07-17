США открыли дверь для Китая. Nvidia начала поставки мощнейших чипов H200, но под жёстким контролем

Небольшое количество китайских компаний уже начало получать передовые ИИ-ускорители Nvidia H200 после того, как власти США частично сняли ограничения на их экспорт.

Об этом заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер во время выступления перед комитетом Палаты представителей.

По его словам, поставки чипов H200 в Китай действительно стартовали, однако их объём пока остаётся «очень небольшим». Американский чиновник отметил, что Министерство торговли контролирует каждую заявку и предоставило Конгрессу закрытую информацию о компаниях, получивших разрешения на покупку ускорителей.

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Ранее сообщалось, что разрешения на приобретение чипов Nvidia и AMD получили несколько китайских организаций. Среди компаний, связанных с поставками, оказались подразделение телекоммуникационного гиганта ZTE и другие крупные игроки китайского рынка технологий. Ранее в список потенциальных получателей также входили Alibaba, Tencent и ByteDance.