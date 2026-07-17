США открыли дверь для Китая. Nvidia начала поставки мощнейших чипов H200, но под жёстким контролем
Вашингтон разрешил ограниченный экспорт передовых ускорителей, однако объёмы поставок пока остаются минимальными
Небольшое количество китайских компаний уже начало получать передовые ИИ-ускорители Nvidia H200 после того, как власти США частично сняли ограничения на их экспорт.
Об этом заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер во время выступления перед комитетом Палаты представителей.
По его словам, поставки чипов H200 в Китай действительно стартовали, однако их объём пока остаётся «очень небольшим». Американский чиновник отметил, что Министерство торговли контролирует каждую заявку и предоставило Конгрессу закрытую информацию о компаниях, получивших разрешения на покупку ускорителей.
Ранее сообщалось, что разрешения на приобретение чипов Nvidia и AMD получили несколько китайских организаций. Среди компаний, связанных с поставками, оказались подразделение телекоммуникационного гиганта ZTE и другие крупные игроки китайского рынка технологий. Ранее в список потенциальных получателей также входили Alibaba, Tencent и ByteDance.
Некоторые участники рынка считают, что экспортные ограничения США используются как политический инструмент давления на Китай.
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