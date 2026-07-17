LFP-батареи CATL оказались самыми долговечными среди всех аккумуляторов, используемых в автомобилях Tesla

Model 3 с аккумулятором CATL сохраняет ёмкость лучше всех остальных версий

Анализ почти 10 тысяч реальных проверок аккумуляторов электромобилей показал неожиданного лидера по долговечности. Tesla Model 3 с литий-железо-фосфатной (LFP) батареей CATL продемонстрировала лучшую сохранность ёмкости по сравнению со всеми версиями, оснащёнными более дорогими никелевыми аккумуляторами.

Исследование провела шведская компания Carla, специализирующаяся на продаже подержанных электромобилей. Были проанализированы 9954 теста батарей, выполненные с помощью диагностической системы AVILOO в период с 2022 по 2026 год.

Для автомобилей, проехавших более 100 тыс. км, среднее состояние батареи Tesla Model 3 с аккумулятором CATL составило 93,3% остаточной ёмкости. Для версии с батареей LG Chem показатель оказался равен 91,5%, а модификации с аккумуляторами Panasonic — 89,8% и 88,2% в зависимости от версии.

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Таким образом, разница между лучшей и худшей модификациями одной и той же модели достигла пяти процентных пунктов. Несмотря на более высокую стоимость и большую удельную энергоёмкость никелевых батарей, именно LFP-аккумуляторы лучше сохраняют первоначальную ёмкость при длительной эксплуатации.

Специалисты объясняют это большей термической стабильностью литий-железо-фосфатной химии. Такие аккумуляторы легче переносят регулярную зарядку до 100%, тогда как никелевые батареи Tesla рекомендует в повседневной эксплуатации заряжать лишь до 80–90%.