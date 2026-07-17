Обычные смартфоны теперь могут подключаться к спутникам. Сервис Starlink Mobile приходит в Италию

SpaceX объявила о запуске пилотного проекта Starlink Mobile в Италии. Компания заключила соглашение с оператором Fastweb+Vodafone, благодаря которому владельцы обычных смартфонов с поддержкой 4G смогут подключаться к спутниковой сети там, где отсутствует покрытие наземных мобильных сетей.

Первым регионом для испытаний станут Апеннинские горы в центральной части Италии, где сложный рельеф и низкая плотность населения делают строительство традиционной инфраструктуры связи дорогим и затруднительным. Если тестирование окажется успешным, сервис собираются распространить на другие труднодоступные районы страны.

Изображение Starlink

Главная особенность технологии Direct to Cell заключается в том, что спутники Starlink на низкой околоземной орбите работают как базовые станции сотовой связи. Пользователям не потребуется покупать специальные смартфоны, менять SIM-карту или устанавливать дополнительное оборудование — переключение со стандартной сети на спутниковую будет происходить автоматически. На первом этапе будут доступны обмен сообщениями, включая SMS и MMS, а также работа интернет-сервисов и приложений, таких как WhatsApp и Google Maps.