Не ждите новые процессоры Intel Core Ultra 400 в этом году. Ресурс Videocardz раздобыл подробности о сроках запуска
Запуск будет сильно растянут
Процессоры Intel Nova Lake ожидаются ещё несколько, но ресурс Videocardz уже получил изображение логотипа этих новинок. Как можно видеть, они будут включены в линейку Core Ultra Series 4, то есть нас ждут имена вроде Core Ultra 9 4xx, что в целом ожидаемо.
Важнее, что источник получил данные о запуске этих CPU. Как мы и предполагали не раз, несмотря на все заявления, Nova Lake-S в этом году не выйдут. Вероятно, из-за ситуации на рынке ПК.
Более того, запуск нового поколения будет сильно растянут. Настолько сильно, что ранее мы такого не видели.
Первые модели ожидаются в первом квартале 2027 года. Это будут настольные модели с одним чиплетом, то есть максимум с 28 ядрами. Причём первыми выйдут модели без индекса K, то есть без разблокированного множителя. Источник называет их NVL-S 28C DS.
Модели NVL-S 28C K выйдут во втором квартале. После них, но всё ещё во втором квартале, выйдут младшие NVL-S 8C и 16С, то есть модели с восемью и 16 ядрами. А вот топовые двухчиплетные NVL-S 52C DS ожидаются в период между маем и сентябрём, то есть могут выйти уже ближе к концу 2027 года. С чем связан такой растянутый запуск, неясно, но, вполне вероятно, тоже с ситуацией на рынке.
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