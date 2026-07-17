Не ждите новые процессоры Intel Core Ultra 400 в этом году. Ресурс Videocardz раздобыл подробности о сроках запуска

Процессоры Intel Nova Lake ожидаются ещё несколько, но ресурс Videocardz уже получил изображение логотипа этих новинок. Как можно видеть, они будут включены в линейку Core Ultra Series 4, то есть нас ждут имена вроде Core Ultra 9 4xx, что в целом ожидаемо.

Важнее, что источник получил данные о запуске этих CPU. Как мы и предполагали не раз, несмотря на все заявления, Nova Lake-S в этом году не выйдут. Вероятно, из-за ситуации на рынке ПК.

Фото Videocardz

Более того, запуск нового поколения будет сильно растянут. Настолько сильно, что ранее мы такого не видели.

Первые модели ожидаются в первом квартале 2027 года. Это будут настольные модели с одним чиплетом, то есть максимум с 28 ядрами. Причём первыми выйдут модели без индекса K, то есть без разблокированного множителя. Источник называет их NVL-S 28C DS.