Луна, Венера и МКС встретятся на вечернем небе 17 июля

Растущий серп Луны пройдёт всего в 3 градусах от самой яркой планеты, а рядом с соединением будет виден пролёт МКС

Вечером 17 июля Луна окажется рядом с Венерой на небосводе: растущий лунный серп пройдёт всего в 3 градусах южнее ярчайшей планеты. Лучшее время для наблюдения пары — около 21:45 мск. в средней полосе России.

В это же время жители Москвы и соседних регионов смогут увидеть ещё один яркий объект рядом с этим соединением — пролёт МКС. Станция будет двигаться недалеко от области неба, где находятся Луна и Венера.

Источник: Stellarium

Наблюдения в Москве и соседних регионов пройдут ещё в условиях светлого вечернего неба: Солнце в этот момент будет находиться всего на 6 градусов ниже горизонта, поэтому звёзды не будут видны. Однако яркость МКС может достигнуть −3 звёздной величины около 21:49 мск., что позволит заметить станцию при ясной погоде.

Венера также будет хорошо заметна благодаря яркости около −4 звёздной величины. Луна и планета станут одними из самых доступных для наблюдения объектов на вечернем небе, если облачность не помешает наблюдениям.

Источник: SkyChart