Fallout 5 в ближайшее время можно не ждать. Bethesda раскрыла подробности об играх этой вселенной, над которыми она сейчас работает

Студия Bethesda официально рассказала о проектах, над которыми работает, включая Fallout 5. Собственно, Fallout 5 находится в разработке, но это пока лишь стадия предпродакшена, так что до выхода игры ещё очень далеко, так как выйдет она после The Elder Scrolls VI, которая тоже ещё вовсе не на пороге выхода.

Также компания подтвердила разработку сразу двух ремастеров: Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Напомним, первая вышла в 2008 году, а вторая появилась в 2010 году. При этом за разработку Fallout: New Vegas отвечала вовсе не Bethesda, а Obsidian. Недавно были слухи, что она же работает и над ремастером, однако Bethesda хотя и подтвердила сотрудничество с Obsidian, но отметила, что та работает над неким другим проектом в этой же вселенной.