Учёные впервые поймали момент разлома океанической коры и её заполнения магмой

Международная группа геофизиков впервые в истории напрямую зафиксировала процесс образования нового участка океанической коры. Во время наблюдений на Юго-Восточном Индийском хребте участок морского дна разошёлся более чем на 2 м.

Открытие было сделано в феврале 2024 года во время экспедиции к Юго-Восточному Индийскому хребту — подводной горной цепи, разделяющей Австралийскую и Антарктическую тектонические плиты. Именно в таких зонах плиты постепенно расходятся, а поднимающаяся из мантии магма застывает и образует новую океаническую кору. Хотя сам механизм известен десятилетиями, до сих пор его ещё ни разу не удавалось наблюдать непосредственно.

Для наблюдений учёные разместили вдоль 100-километрового участка хребта сеть приборов. В неё вошли 5 гидрофонов, регистрирующих подводные звуки и сейсмические волны, а также 15 автономных акустических маяков. Каждые 4 часа маяки обменивались звуковыми сигналами, что позволяло с высокой точностью измерять расстояние между ними и фиксировать даже небольшие смещения океанического дна.

После установки гидрофоны зарегистрировали серию подводных землетрясений. Вслед за этим акустические измерения показали, что часть приборов сместилась. Расчёты подтвердили: отдельные участки морского дна разошлись минимум на 2 м. Дополнительный датчик также зафиксировал заметное изменение глубины, что стало ещё одним свидетельством происходившего разлома.

Источник: Doug Perrine / Nature Picture Library / SPL

По оценкам авторов работы, за несколько дней между расходящимися плитами поднялось около 160 млн м³ лавы, которая заполнила образовавшийся разлом. Учёные считают, что магма поступила из подземного резервуара, который постепенно заполнялся в течение многих лет, а после его опустошения отдельные участки океанического дна начали проседать.

Результаты оказались значительно масштабнее ожидаемых. Один из авторов исследования, морской геофизик Жан-Ив Руайе (Jean-Yves Royer) из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), рассказал, что команда рассчитывала увидеть вертикальное смещение на сантиметры, однако измерения показали изменение до 4,2 м. По расчётам исследователей, во время события высвободилось напряжение, которое накапливалось из-за движения Австралийской тектонической плиты в течение примерно 30–60 лет.