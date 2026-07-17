Крошечный внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА•ч за 30 долларов, способный заряжать даже ноутбуки. Представлен itel Zeno

Компания itel представила новую линейку внешних аккумуляторов Zeno, в которую вошли модели ёмкостью 10 000 и 20 000 мА•ч. Обе новинки поддерживают быструю зарядку мощностью до 45 Вт, благодаря чему подходят не только для смартфонов и планшетов, но и для совместимых ноутбуков.

Одной из главных особенностей серии стал встроенный плетёный кабель USB-C, который избавляет пользователей от необходимости носить отдельный провод. На корпусе также расположен светодиодный дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда в реальном времени.

Фото itel/gizmochina

Корпус изготовлен из огнестойкого пластика ABS+PC, а встроенные системы защиты предотвращают перегрев, перегрузку и другие нештатные ситуации во время зарядки. Несмотря на высокую ёмкость, пауэрбанки сохранили компактные размеры, поэтому их удобно брать с собой в поездки, на работу или использовать каждый день.