Новейшую стартовую площадку SpaceX для самой большой в мире ракеты Starship впервые показали крупным планом

В сети появилось первое качественное фото с места строительства стартовой инфраструктуры SpaceX во Флориде. На снимках запечатлена быстро растущая башня обслуживания Starship, возводимая на территории Космического центра имени Кеннеди. У её основания также можно заметить Tesla Cybertruck.

SpaceX активно развивает сразу несколько объектов на Космическом побережье США. Работы ведутся на стартовом комплексе LC-39A Космического центра имени Кеннеди и площадке SLC-37 на мысе Канаверал. Параллельно компания строит два огромных производственно-сборочных комплекса Gigabay. Один — на Starbase (Техас), второй — во Флориде. Каждый из них станет одним из крупнейших зданий в мире и рассчитан на сборку до 1000 Starship в год. Оба комплекса планируют запустить к концу 2026 года, чтобы резко нарастить производство ракет для полётов на Марс.

Фото SawyerMerritt

Создание новой инфраструктуры позволит SpaceX проводить запуски Starship сразу с нескольких площадок. существенно увеличив частоту полётов. Это дополнит уже существующий комплекс Starbase в Техасе и обеспечит поддержку растущего числа коммерческих миссий, а также запусков по программам NASA.

Как уже сообщалось, темпы строительства новой стартовой площадки SpaceX для Starship на космодроме имени Кеннеди заметно выросли.