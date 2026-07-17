1200 кВт на один автомобиль. Запущена первая в мире станция Tesla Megacharger

Шесть сверхмощных зарядных постов уже доступны владельцам электрических тягачей Tesla Semi

Tesla официально открыла первую в мире публичную зарядную станцию Megacharger, предназначенную для электрических грузовиков Tesla Semi. Новый комплекс расположен в городе Блумингтон в Калифорнии, примерно в часе езды к востоку от Лос-Анджелеса.

Станция включает шесть зарядных постов, каждый из которых способен обеспечивать пиковую мощность до 1,2 МВт (1200 кВт). Это один из самых высоких показателей среди коммерческих зарядных станций и позволяет значительно сократить время зарядки тяжёлых электрических грузовиков.

Напомним, мощность зарядных станций сети Tesla Supercharger зависит от поколения: новейшие станции четвертого поколения выдают до 500 кВт.

Фото Tesla/SawyerMerritt

Новый Megacharger открыт для всех клиентов, которые используют Tesla Semi. Запуск такой инфраструктуры считается важным этапом в развитии сети обслуживания электрических тягачей и должен ускорить распространение грузовиков Tesla в сфере коммерческих перевозок.

В дальнейшем компания, как ожидается, продолжит расширять сеть Megacharger вдоль ключевых транспортных маршрутов США, чтобы сделать эксплуатацию Tesla Semi более удобной для логистических компаний и операторов грузовых автопарков.