«Шаг на пути к полному искоренению комаров». Представлен дрон, который уничтожает комаров на лету

В прошлом люди в основном полагались на химические средства и физические защитные меры для предотвращения и уничтожения комаров. Теперь разработано новое решение: миниатюрный дрон, способный перехватывать и уничтожать комаров с воздуха.

Алекс Туссен, соучредитель и инженер французского стартапа Tornyol объявил о завершении первого испытания разработанного им автономного микродрона массой 40 грамм для перехвата комаров. Алекс Туссен сказал: «Это решающий шаг на пути к полному искоренению комаров».

В основе технологии этого дрона лежит сложная система акустического обнаружения. Эта система объединяет микрофон смартфона, ультразвуковой датчик и специальное программное обеспечение для обработки сигналов, позволяющее улавливать уникальные характеристики доплеровского сигнала, создаваемого взмахами крыльев насекомых, путем излучения ультразвуковых импульсов и приема эхо-сигналов.

Фото Tornyol/mydrivers

Система способна различать полезных насекомых, таких пчелы, анализируя частоты колебаний крыльев. Она также может дополнительно определять конкретный вид и пол комаров. Как только будет подтверждено, что цель — комар, дрон напрямую ударит по ней и уничтожит ее с помощью своих пропеллеров.

Согласно расчетам команды, 10 дронов этой модели могут охватить площадь в 1 квадратный километр. Компания заявляет, что полностью интегрированная аппаратная версия будет развернута в течение нескольких недель.