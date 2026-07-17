18-летний хакер, сливший данные по GTA 6, выписан из психиатрической больницы и теперь предстанет перед судом
Он также слил исходный код GTA 5
Арион Куртай (Arion Kurtaj), 18-летний хакер, который получил всемирную известность после грандиозной утечки материалов по игре GTA 6 в 2022 году, был официально выписан из психиатрической больницы и переведен в обычную тюрьму.
В 2023 году Куртай был признан виновным в серии киберпреступлений, включая взлом и мошенничество. В ходе этой преступной деятельности он успешно взломал внутреннюю систему связи Rockstar и публично опубликовал в интернете до 90 ранних видеороликов о разработке игры за несколько лет до выхода GTA 6, а также слил исходный код GTA 5.
Поскольку он страдает аутизмом и имеет высокую вероятность повторного совершения преступлений, суд ранее приговорил его к пожизненному пребыванию в психиатрической больнице закрытого типа. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
В марте этого года сообщалось, что Куртай пронёс в больницу мобильный телефон и хвастался в социальной сети Snapchat тем, насколько «прекрасна» его жизнь в охраняемой больнице.
Согласно последним данным, опубликованным журналистом Джо Тедди, Куртай действительно был переведен в обычную тюрьму и останется там до начала повторного судебного разбирательства. Из-за строгих ограничений на освещение дела, установленных судом, СМИ не смогли обнародовать эту информацию. Лишь 14 июля, когда судья Высокого суда официально снял ограничения, Тедди смог подтвердить, что Куртай был переведен в обычную тюрьму.
Дело Куртая еще далеко не завершено. По сообщениям журналистов, поскольку врачи оценили его психическое и физическое состояние как соответствующее критериям для судебного разбирательства, в ноябре этого года состоится традиционный уголовный процесс.
Комментарии