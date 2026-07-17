Представлен робот, который плетётся по телу как растение и одевает человека

Технологию планируют использовать в помещениях для производства микросхем и в службах экстренной помощи.

Группа южнокорейских и американских исследователей представила роботизированную технологию, позволяющую человеку надевать защитный костюм без использования рук или посторонней помощи. Эта технология потенциально может применяться в чистых помещениях для производства микросхем и в службах экстренной помощи.

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

Технология, разработанная исследователями из южнокорейского KAIST и Стэнфордского университета, использует мягкие и гибкие «лозы», приводимые в движение давлением воздуха и встроенные в одежду. Под воздействием давления «лозы» прижимают ткань к телу человека, подобно плющу, вьющемуся по конструкции, даже если человек не стоит неподвижно.

«Когда я ехал на велосипеде, начался дождь... и я подумал, что было бы полезно, если бы дождевик надевался автоматически по мере движения», — сказал Ким Нам Гюн, научный сотрудник KAIST и ведущий автор статьи о данной технологии.

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon

«Робот-лиана держится рядом с человеком и одевает его, выворачивая одежду наизнанку во время движения, что позволяет ему устойчиво подниматься по контурам тела», — сказал Ким, добавив, что надевание полного костюма занимает около 10 секунд.

По словам исследователей, ключевым фактором потенциала этой технологии является то, что она не требует от пользователя неподвижного положения и работает без сложного алгоритма управления.

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon



«Вдохновленный вьющимся плющом, робот продвигается вперед, — сказал Рю Джи-Хван, профессор гражданского и экологического строительства в KAIST. — Он способен проникать через узкие щели, расти, адаптируясь к форме окружающей среды, и двигаться независимо от того, скользкая, липкая или наклонная поверхность».

Фото Reuter/Kim Soo-hyeon