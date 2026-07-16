Прямая связь со спутника в смартфоне: к сервису Starlink Direct to Cell подключились более 5 млн пользователей оператора NTT Docomo в Японии

За два с половиной месяца

Компания Starlink рассказала об успешном партнерстве с NTT Docomo в Японии, где к 9 июля 2026 года сервис Starlink Direct набрал более 5 миллионов подключений.

Этот сервис прямого подключения к сотовой сети позволяет совместимым смартфонам напрямую подключаться к спутникам Starlink для обмена сообщениями, использования приложений и передачи данных в районах, где отсутствует традиционное наземное покрытие, в том числе на расстоянии до 12 морских миль от берега.

NTT Docomo запустила сервис прямой спутниковой связи в Японии 27 апреля 2026 года, который стал частью внедрения технологии Starlink Mobile (Direct-to-Cell), разработанной SpaceX.

Изображение Grok

Технологию также активно тестируют другие японские операторы, включая SoftBank и KDDI. Новый сервис рассматривается как важный шаг для устранения «слепых зон» и повышения устойчивости связи, особенно в чрезвычайных ситуациях.

NTT Docomo — крупнейший японский оператор мобильной связи Название компании является аббревиатурой фразы «do communications over the mobile network» (осуществлять связь через мобильную сеть) и созвучно японскому слову dokomo («повсюду»).