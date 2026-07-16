Сделано в США: представлен электромобиль со встроенным телевизором за $15 000 от Chip Motors
Новинка получила запас хода до 160 км, зарядку NACS, моющийся салон
Американский стартап Chip Motors представил компактный электрический автомобиль класса Life Utility Vehicle (LUV), сочетающий простую конструкцию, широкие возможности персонализации и необычный сервис дистанционного управления. Базовая версия стоит 15 тыс. долларов, а шестиместная — от 18 тыс. долларов. Первые поставки запланированы на 2027 год.
Электромобиль оснащен LFP-аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 100 миль (около 160 км). Максимальная скорость ограничена 25 милями в час (примерно 40 км/ч). Для зарядки используется разъем NACS, при этом автомобиль можно подключать как к обычной бытовой розетке 110 В, так и к сети 240 В.
Модель предлагается в четырех- и шестиместном исполнениях. Покупатели смогут выбрать цвет кузова, сиденья, крышу, двери и дополнительные аксессуары через онлайн-конфигуратор. Среди необычных опций — передний багажный отсек с интегрированными телевизором и динамиками.
Автомобиль получил вертикальный центральный дисплей, камеры и радары для контроля дорожной обстановки, а салон можно мыть водой из шланга.
Еще одной особенностью стал сервис Chip Go: при необходимости удаленный оператор сможет взять управление автомобилем на себя, например для парковки, доставки или других задач. В будущем компания рассчитывает довести систему до полноценного автопилота четвертого уровня.
Для оформления предзаказа необходимо внести возвращаемый депозит в размере 250 долларов.
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