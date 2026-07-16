Сделано в США: представлен электромобиль со встроенным телевизором за $15 000 от Chip Motors

Американский стартап Chip Motors представил компактный электрический автомобиль класса Life Utility Vehicle (LUV), сочетающий простую конструкцию, широкие возможности персонализации и необычный сервис дистанционного управления. Базовая версия стоит 15 тыс. долларов, а шестиместная — от 18 тыс. долларов. Первые поставки запланированы на 2027 год.

Электромобиль оснащен LFP-аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 100 миль (около 160 км). Максимальная скорость ограничена 25 милями в час (примерно 40 км/ч). Для зарядки используется разъем NACS, при этом автомобиль можно подключать как к обычной бытовой розетке 110 В, так и к сети 240 В.

Фото Chip Motors

Модель предлагается в четырех- и шестиместном исполнениях. Покупатели смогут выбрать цвет кузова, сиденья, крышу, двери и дополнительные аксессуары через онлайн-конфигуратор. Среди необычных опций — передний багажный отсек с интегрированными телевизором и динамиками.

Автомобиль получил вертикальный центральный дисплей, камеры и радары для контроля дорожной обстановки, а салон можно мыть водой из шланга.

Фото Chip Motors

Еще одной особенностью стал сервис Chip Go: при необходимости удаленный оператор сможет взять управление автомобилем на себя, например для парковки, доставки или других задач. В будущем компания рассчитывает довести систему до полноценного автопилота четвертого уровня.