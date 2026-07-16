ASML уже подстраивает свои мощности под Terafab — крупнейший в мире завод по выпуску микросхем Илона Маска

Ведущий производитель оборудования для компьютерных чипов ASML заявил, что его планы по расширению мощностей в 2027 и 2028 годах, представленные сегодня, учитывают спрос на его оборудование со стороны планируемого Илоном Маском завода по производству чипов Terafab в Техасе.

«Мы ведем диалог со всеми нашими клиентами и знаем... каковы их планы строительства, — сказал финансовый директор Роджер Дассен. — Terafab также является частью этих планов».

Фото Tesla/SawyerMerritt

Дассен также сообщил, что ASML близка к полному бронированию своих мощностей для EUV-литографии на 2027 год и уже получила значительное количество заказов на литографию в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV) на 2028 год.

Terafab — это проект самого большого в мире завода по производству полупроводников и ИИ-чипов, разрабатываемый совместно Tesla, SpaceX и xAI в Остине, штат Техас.