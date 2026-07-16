Аккумулятор на 7500 мА•ч, экран 120 Гц и камера на 50 Мп. Новейший Redmi 17 4G рассекретили до анонса

В интернете появились качественные рендеры Redmi 17 4G, раскрывающие дизайн и основные характеристики будущего бюджетного смартфона Xiaomi.

Устройство получит обновленный блок камер, который стал шире по сравнению с Redmi 15 4G. Вместо одного из декоративных элементов теперь используется световое кольцо. Смартфон выйдет как минимум в четырех цветах: синем, черном, зеленом и фиолетовом.

Изображение ytechb

По имеющимся данным, Redmi 17 4G оснастят 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600 х 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. За производительность будет отвечать процессор MediaTek Helio G91 Ultra, а в качестве операционной системы ожидается HyperOS 3.0 на базе Android 16.

Новинка будет доступна в версиях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью объемом 128 либо 256 ГБ. Основная камера получит датчик на 50 Мп и вспомогательный сенсор, а фронтальная камера — разрешение 8 Мп.

Главной особенностью смартфона станет аккумулятор емкостью 7500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Для сравнения, Redmi 15 4G оснащался батареей на 7000 мА•ч и зарядкой 33 Вт.

Изображение ytechb