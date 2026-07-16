Оптимизация для каждого абонента: T2 запустил ИИ для повышения скорости мобильного интернета

Новая технология анализирует нагрузку на сеть, качество сигнала и возможности смартфонов, после чего автоматически корректирует параметры передачи данных

Российский оператор связи T2 начал использовать систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически настраивает параметры сети для каждого абонента. По данным компании, технология позволяет увеличить скорость мобильного интернета не менее чем на 10%.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Решение использует алгоритмы машинного обучения, анализирующие в режиме реального времени качество сигнала, местоположение устройств, уровень нагрузки на сеть и технические характеристики смартфонов. На основе этих данных система выбирает оптимальное сочетание частотных диапазонов, что повышает эффективность передачи данных.

Технология уже работает более чем на 200 базовых станциях в Алтайском крае и Республике Алтай, включая Алейск, Заринск, Белокуриху, села Алтайское и Кызыл-Озек. До конца года оператор планирует распространить ее еще на тысячу базовых станций, в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби.