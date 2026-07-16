Поездка с попутчиком для экономных: «Яндекс Go» расширил тариф «Вместе» еще на 31 город России

Сервис «Яндекс Go» расширил географию тарифа «Вместе», запустив его еще в 31 городе России. Теперь услуга доступна в 76 городах, включая Калининград, Ижевск, Барнаул, Тулу, Рязань, Мурманск, Смоленск и другие.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Тариф позволяет двум пассажирам с похожими маршрутами разделить одну поездку. По данным компании, это снижает стоимость поездки в среднем на 22%, а водители могут увеличить доход за счет выполнения двух заказов по пути.

Подбор попутчиков осуществляется с помощью алгоритмов, которые учитывают спрос, сезонность и наиболее востребованные маршруты. В среднем такая поездка занимает лишь на семь минут больше, чем обычная. Одновременно в автомобиле могут находиться не более двух попутчиков.