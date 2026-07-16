Поездка с попутчиком для экономных: «Яндекс Go» расширил тариф «Вместе» еще на 31 город России
Теперь тариф доступен в 76 городах страны
Сервис «Яндекс Go» расширил географию тарифа «Вместе», запустив его еще в 31 городе России. Теперь услуга доступна в 76 городах, включая Калининград, Ижевск, Барнаул, Тулу, Рязань, Мурманск, Смоленск и другие.
Тариф позволяет двум пассажирам с похожими маршрутами разделить одну поездку. По данным компании, это снижает стоимость поездки в среднем на 22%, а водители могут увеличить доход за счет выполнения двух заказов по пути.
Подбор попутчиков осуществляется с помощью алгоритмов, которые учитывают спрос, сезонность и наиболее востребованные маршруты. В среднем такая поездка занимает лишь на семь минут больше, чем обычная. Одновременно в автомобиле могут находиться не более двух попутчиков.
Наиболее востребован тариф «Вместе» в Уфе, где на него приходится 10% поездок среди тарифов «Вместе», «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+». В числе лидеров также Саратов, Казань, Самара и Красноярск.
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