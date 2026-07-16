Еще один «первый в мире смартфон с поддержкой искусственного интеллекта» Nubia Navi X Ultra показали за несколько часов до анонса:

ZTE начал рекламировать свой грядущий флагман Nubia Navi X Ultra, смело называя его «первым в мире смартфоном с искусственным интеллектом». Его официальный дебют запланирован на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026) в Шанхае с 17 по 20 июля.

Nubia Navi X Ultra уже показали целиком, он будет доступен в четырех вариантах отделки: черном, светло-розовом, серебристом и синем. Логотип Nubia расположен прямо посередине. Горизонтальный модуль камеры вмещает в общей сложности три объектива.

Изображение Nubia/weibo

Президент Nubia, Ни Фэй, извинился за задержку с выпуском смартфона, который будет оснащен мобильным помощником Doubao от ByteDance, обеспечивающим, по его словам, настоящий «агентный» опыт.

ИИ будет не просто отвечать на вопросы или писать текст за вас, он должен понимать естественный язык и самостоятельно обрабатывать многоэтапные задачи в разных приложениях. Речь идёт о системном интеллекте, способном выполнять реальные действия на устройстве, что кажется большим шагом вперёд по сравнению с обычными функциями ИИ, которые нам демонстрировали до сих пор.

Nubia позиционирует этот смартфон как полноценный флагман, предназначенный для массового производства, а не просто концептуальное устройство.