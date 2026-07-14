Представлен StepFun — первый в мире массовый смартфон со Step AOS и встроенным ИИ-агентом, не требующим подключения к Сети

Китайская компания StepFun, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта и основанная бывшими сотрудниками Microsoft в 2023 году, представила StepX Neo, первый в мире массовый смартфон со встроенным ИИ-агентом, который самостоятельно выполняет многоэтапные задачи от начала до конца. Не требуется никаких повторных запросов или открытия отдельных приложений.

Чем StepX Neo отличается от обычных телефонов с искусственным интеллектом? В основе StepX Neo лежит собственный агент компании под названием Step Amoo, встроенный непосредственно в пользовательскую операционную систему Step AOS. Amoo — это бот, с которым вы общаетесь как с обычным чат-ботом, и он работает полностью в автономном режиме для всех основных задач, не требуя постоянного подключения к сети.

Благодаря своей агентной природе, операционная система может принимать один запрос на естественном языке от пользователя и объединять задачи в различных приложениях, веб-инструментах и встроенных инструментах устройства для получения полных и завершенных результатов. Она также изучает ваши предпочтения с течением времени, поэтому автоматически будет отдавать приоритет рейсам, на которых разрешено перевозить домашних животных, если вы бронировали такие рейсы ранее, или выбирать ваш любимый ресторан для бронирования, когда вам это необходимо.

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Если вы путешествуете за границу, Neo также может переводить личные разговоры, текстовые сообщения, телефонные звонки и даже текст на дорожных знаках, в меню ресторанов или на плакатах музеев на 32 поддерживаемых языках (включая региональные диалекты).

Также приложение может отображать расписания местного общественного транспорта, находить ближайшие мероприятия или получать доступ к сохраненному маршруту поездки, даже если вы находитесь в отдаленном районе без сотовой связи. Для часто путешествующих пользователей агент может автоматически заполнять таможенные формы, отмечать визовые требования для пункта назначения и отправлять напоминания о времени регистрации на рейс в зависимости от данных вашего рейса.

Step AOS — это собственная агентная операционная система StepFun, созданная на основе того, что компания называет «атомным механизмом возможностей». Этот механизм разделяет функции телефона на четыре группы — связь, приложения, файлы и системные инструменты — используя стандарт MCP, поэтому агент может свободно комбинировать их для выполнения задачи; этот слой был перестроен из частей Android, Linux и RTOS, а не добавлен к Android в качестве приложения, заявляет StepFun.

В Step AOS также есть слой голосового и визуального ввода под названием NUI, который изучает ваши привычки во время использования телефона, что, по мнению StepFun, представляет собой переход от «управления устройством человеком» к «простому изложению того, что вы хотите, чтобы было сделано».