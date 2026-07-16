Где есть бензин? ИИ в 2ГИС расскажет о наличии топлива на АЗС

Геосервис 2ГИС начал использовать данные сервиса «Карта бензина» для ответов на вопросы пользователей о наличии топлива на автозаправочных станциях. Теперь узнать, есть ли бензин или дизель, какие марки доступны, сколько они стоят, а также получить информацию об очередях и действующих ограничениях можно прямо в карточке АЗС через встроенного ИИ-помощника.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По данным компании, после запуска «Карты бензина» информация о наличии топлива стала доступна более чем по 29 тысячам заправок по всей России. Сервис анализирует обезличенные сведения о недавних покупках топлива и отметки пользователей, недавно посетивших АЗС, после чего формирует ответ, который обычно занимает до пяти секунд.