Официально: VK продаёт RuStore

Компания VK достигла соглашения о продаже магазина приложений RuStore руководству компании-разработчика. Покупателем 100% акций станет генеральный директор разработчика платформы Дмитрий Панкрушев. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Команда RuStore намерена продолжить выпускать новые обновления, расширять возможности платформы и обеспечивать стабильную работу сервиса для пользователей, разработчиков и партнеров. Другие детали сделки, включая ее финансовые условия и сроки закрытия, стороны не раскрыли.