Официально: VK продаёт RuStore
После завершения сделки команда RuStore продолжит работу
Компания VK достигла соглашения о продаже магазина приложений RuStore руководству компании-разработчика. Покупателем 100% акций станет генеральный директор разработчика платформы Дмитрий Панкрушев. Об этом сообщила пресс-служба VK.
Команда RuStore намерена продолжить выпускать новые обновления, расширять возможности платформы и обеспечивать стабильную работу сервиса для пользователей, разработчиков и партнеров. Другие детали сделки, включая ее финансовые условия и сроки закрытия, стороны не раскрыли.
Напомним, RuStore создала компания VK (бывшая Mail.ru Group) под патронажем Минцифры. Этот каталог приложений стал доступен в мае 2022 года. В начале февраля 2023 года RuStore вышел из стадии бета-тестирования.
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