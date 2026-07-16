Яндекс получил международный сертификат ответственной разработки на нейросети Alice AI

Это первая компания в стране, получившая такой сертификат

Яндекс впервые получил международный сертификат ответственной разработки ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI, сообщает пресс-служба компании. Этот стандарт оценивает, насколько прозрачно и безопасно действует компания и насколько эффективны её процессы.

Изображение: Яндекс

Независимый аудит на соответствие стандарту прошли процессы создания и внедрения Alice AI LLM, Alice AI ART и Alice AI VLM — языковой, картиночной и мультимодальной (умеет работать с текстом и изображениями одновременно) моделей. На их основе работает нейросеть Алиса AI.

В Яндексе рассказали, что аудит затронул все аспекты управления нейросетями, включая обучение сотрудников правилам разработки и внедрение моделей. По итогам проверки, данные пользователей всех версий Alice AI защищены по требованиям стандарта, а возможные ошибки и аномалии непрерывно отслеживаются. Эксперты убедились, что Яндекс обеспечивает прозрачность всех этапов жизненного цикла разработки и эксплуатации нейросетей.