Представлен первый аккумулятор Xiaomi нового поколения: он не загорается даже при пробитии и нагреве до 135 °C
Аккумулятор соответствует строжайшему стандарту безопасности портативных зарядных устройств Китая
Компания Xiaomi анонсировала свой первый портативный аккумулятор, соответствующий новому национальному стандарту безопасности портативных зарядных устройств Китая. Устройство, получившее название Xiaomi Power Bank 20000 22.5W, поступит в продажу в Китае 22 июля по цене 149 юаней (примерно 22 доллара США).
Внешний аккумулятор имеет емкость 20 000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт через встроенный кабель. Внутри установлены две батареи емкостью 10 000 мАч вместо одной большой.
Xiaomi заявляет, что продукт прошел строгий набор испытаний на безопасность, включая тест на пробитие иглой диаметром 4 мм, тест на воздействие температуры 135 °C, тест на перезарядку при напряжении, в 1,3 раза превышающем нормальное, тест на сжатие с усилием примерно в 1,3 тонны и тест на старение в течение 300 циклов.
Устройство также включает в себя интеллектуальные функции управления, позволяющие пользователям проверять состояние батареи и получать доступ к информации о состоянии батареи. В оснащение входят один порт USB-A и два порта USB-C.
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