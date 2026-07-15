Представлен первый аккумулятор Xiaomi нового поколения: он не загорается даже при пробитии и нагреве до 135 °C

Компания Xiaomi анонсировала свой первый портативный аккумулятор, соответствующий новому национальному стандарту безопасности портативных зарядных устройств Китая. Устройство, получившее название Xiaomi Power Bank 20000 22.5W, поступит в продажу в Китае 22 июля по цене 149 юаней (примерно 22 доллара США).

Внешний аккумулятор имеет емкость 20 000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт через встроенный кабель. Внутри установлены две батареи емкостью 10 000 мАч вместо одной большой.

Фото Xiaomi/gizmochina

Xiaomi заявляет, что продукт прошел строгий набор испытаний на безопасность, включая тест на пробитие иглой диаметром 4 мм, тест на воздействие температуры 135 °C, тест на перезарядку при напряжении, в 1,3 раза превышающем нормальное, тест на сжатие с усилием примерно в 1,3 тонны и тест на старение в течение 300 циклов.