Nokia и Nvidia меняют связь: представлена первая в мире платформа радиодоступа на основе ИИ

Оборудование позволит передавать вдвое больший объем данных по тому же диапазону частот к 2028 году

Компания Nokia заявила, что совместно с Nvidia он разработала первую коммерческую платформу радиодоступа на основе искусственного интеллекта, которая позволит значительно увеличить объем данных, передаваемых операторами с использованием существующей инфраструктуры.

Этот шаг был предпринят менее чем через десять месяцев после того, как компании объявили о партнерстве, в рамках которого Nvidia также приобрела долю в финском производителе сетевого оборудования.

Новое оборудование позволит операторам телекоммуникационных сетей передавать вдвое больший объем данных по тому же диапазону частот к 2028 году. В следующем году, когда оборудование станет доступно операторам, ожидается, что повышение эффективности использования спектра достигнет 50%, в то время как в настоящее время достигнуто 20%.

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Технология, доступная в трех новых аппаратных решениях и программном компоненте, также поможет «расширить присутствие ИИ в физическом мире». Она позволяет модернизировать систему до еще не определенного стандарта 6G путем обновления программного обеспечения, соответствующего стандарту Open RAN, что позволяет использовать ее с оборудованием других производителей.

Повышение эффективности использования дорогостоящих частотных диапазонов обеспечит операторам более высокую отдачу и более быструю модернизацию в будущем, заявил Джастин Хотард, генеральный директор Nokia.