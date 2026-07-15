Telegram удалил канал VPN-сервиса, чтобы вернуть домен t.me

Telegram удалил канал VPN-сервиса, связанного с киберпреступной инфраструктурой, чтобы восстановить работу домена t.me. Об этом сообщила компания Domain.me, управляющая доменной зоной .me, принадлежащей Черногории.

Причиной блокировки домена стали санкции США против VPN-сервиса, канал которого размещался в Telegram. Ссылка на него попала в список ограничений американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Изображение Grok

Речь идет о VPN-сервисе, который работал с 2014 года и продвигался на подпольных форумах как инструмент с отсутствием журналов активности и отказом от сотрудничества с правоохранительными органами. По данным американских и европейских ведомств, его инфраструктура использовалась как минимум 25 группами, связанными с программами-вымогателями.

В мае 2026 года сервис был ликвидирован ФБР и европейскими правоохранительными структурами. После внесения Telegram-канала в санкционный список Domain.me приостановила работу домена t.me, поскольку он использовался в ссылке на запрещенный ресурс.