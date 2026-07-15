Neuralink, подвинься: в Китае впервые установили имплант в мозг реального пациента, а не в ходе испытаний
Имплант NEO с интерфейсом «мозг-компьютер» нужен для восстановления функций руки
Больница Хуашань при Университете Фудань в Шанхае провела первую операцию по установке импланта в мозг пациента не в ходе клинических испытаний, а по назначению врача. Операция потребовалась для восстановления функций руки: пациент, прооперированный в больнице Хуашань, перенёс травму спинного мозга в результате автомобильной аварии 10 лет назад. Это привело к нарушению функции захвата рук и ограничению его способности обслуживать себя.
Хирурги установили пациенту систему NEO — инвазивный мозговой имплант размером примерно с монету с интерфейсом «мозг-компьютер». Он собирает и декодирует сигналы мозга, распознаёт двигательные намерения и устанавливает информационный канал между мозгом человека и внешним устройством — перчаткой, компенсирующей функции кисти. Жизненные показатели пациента после операции находятся в норме, а сигналы активности мозга стабильны и имеют хорошее качество, заявляют врачи.
Китайские специалисты отмечают, что операция по имплантации NEO реальному пациенту, а не в рамках лабораторных тестов, стала возможной в рекордно короткие сроки. С момента одобрения импланта Государственным управлением по надзору за медицинскими препаратами КНР прошло всего четыре месяца. Сейчас устройство разрешено для широкого применения и его уже включают в медицинскую страховку.
В дальнейшем Китай собирается активно развивать индустрию интерфейсов «мозг–компьютер»: в 2027 году планируется увеличить количество подобных операций, а к 2030 году — полностью реализовать клиническое применение таких продуктов, наладить их серийный выпуск и, в итоге, создать агломерационную зону развития такой индустрии на национальном уровне.
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